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vurgununda yeni gelişme! hapishaneyi karıştırdı

'tan 'ın Uruguay'daki bağlantılarını sağlayan ve sağ kolu olarak bilinen , Türkiye'ye iade edilmek üzere konulduğu cezaevinde ortalığı karıştırdı. Kaya'nın 'Yüksek profilli' suçlularla birlikte arkadaşlık kurduğu belirtilirken gardiyanlar ve mahkûmlar arasında gerçekleşen büyük kavgada biber gazı ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

İtalyan mafyasının bir üyesi ile bir gardiyan arasında başladığı belirtilen kavganın çıkış sebebi ise oldukça ilginç. İtalyan mahkûmun elinde gördüğü sigarayı kendisine vermesini isteyen gardiyana mahkûmun cevabı sigarayı yakmak ve dumanını yüzüne üflemek oldu. Daha sonra mahkûmla tartışmaya başlayan gardiyan söz konusu mafya üyesinin saldırısına uğradı.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 10:32
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