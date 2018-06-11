İtalyan mafyasının bir üyesi ile bir gardiyan arasında başladığı belirtilen kavganın çıkış sebebi ise oldukça ilginç. İtalyan mahkûmun elinde gördüğü sigarayı kendisine vermesini isteyen gardiyana mahkûmun cevabı sigarayı yakmak ve dumanını yüzüne üflemek oldu. Daha sonra mahkûmla tartışmaya başlayan gardiyan söz konusu mafya üyesinin saldırısına uğradı.