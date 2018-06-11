İtalyan mafyasının bir üyesi ile bir gardiyan arasında başladığı belirtilen kavganın çıkış sebebi ise oldukça ilginç. İtalyan mahkûmun elinde gördüğü sigarayı kendisine vermesini isteyen gardiyana mahkûmun cevabı sigarayı yakmak ve dumanını yüzüne üflemek oldu. Daha sonra mahkûmla tartışmaya başlayan gardiyan söz konusu mafya üyesinin saldırısına uğradı.
Çiftlik Bank vurgununda yeni gelişme! Osman Naim Kaya hapishaneyi karıştırdı
Çiftlik Bank'tan Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki bağlantılarını sağlayan ve sağ kolu olarak bilinen Osman Naim Kaya, Türkiye'ye iade edilmek üzere konulduğu cezaevinde ortalığı karıştırdı. Kaya'nın 'Yüksek profilli' suçlularla birlikte arkadaşlık kurduğu belirtilirken gardiyanlar ve mahkûmlar arasında gerçekleşen büyük kavgada biber gazı ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Etiketler: Osman Naim Kaya , Çiftlik Bank , Mehmet Aydın
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.