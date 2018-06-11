Dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi ülkemizde de her yıl Haziran ayının 3. pazar gününde kutlanan Babalar günü için artık son günlere girmiş bulunmaktayız. Türk toplum yapısında ailenin direği olarak nitelendiren babalarımızı onure etmek için kutlanan babalar günü 2018 yılında hangi tarihte kutlanacak ve babalar günü için ne tarz hediyeler alınabilir gibi soruların cevabı.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Babalar Günü için net bir gün belirtmek mümkün değil. Ancak sabit olarak her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü dünya genelinde Babalar Günü olarak kabul edilmektedir.

2018 BABALAR GÜNÜ

Her yıl Haziran ayının 3. pazar günü dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kutlanan Babalar Günü, 2018 yılında 17 Haziran'a denk geliyor. Ayrıca bu yıl Babalar Günü Ramazan Bayramının üçüncü gününe denk gelecek.

BABALAR GÜNÜNDE NE HEDİYE ALINIR?

Özel günleri güzel yapan şeylerden birisi de şüphesiz alınan hediyelerdir. Babalar günü için en büyük hediyenin hatırlanmak olacağını belirterek bunun dışında babanızı alabileceğiniz küçük hediyelerle de mutlu edebilirsiniz. Onlardan bazıları;

- Aile fotoğrafının veya babanızla olan bir fotoğrafınızın tablosu

- Kemer, cüzdan ve kravattan oluşan bir set

- Babanızın kara kalem portresi

- Parfüm

- Ayakkabı

- Gömlek

- Kol saati

BABALAR GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi.Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir. Sonraki dönemlerde ise bu bir gelenek haline gelmiş ve dünyanın birçok yerinde Babalar Günü kutlanmaya başlanmıştır.