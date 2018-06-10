Kontrol kalemi

Ortaokul öğrencisi genç kız, kalçasına saplanan kurşun kalemden, şans eseri kurtarıldı! İlginç olay, İstanbul'da yaşandı. 14 yaşındaki H.Y., 2017'nin Şubat ayında okuluna giderken karda kayıp yere kapaklandı. Eve gittiğinde kalçasında bir kalem ucu gören genç kız, soluğu hastanede aldı. Röntgenler çekildi, kontroller yapıldı. Ancak hiçbir şey çıkmadı! Doktorlar "Zamanla geçer" deyip H.Y.'yi evine yolladı. Ancak o, 15 ay boyunca dayanılmaz ağrılar çekti hatta oturamadı! Son olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kapısını çaldı. Burada çekilen MR'de tümör benzeri bir oluşuma rastlandı. Hemen ameliyata alındı. O sırada genç kızın kalçasından 10 santim uzunluğunda bir kurşun kalem çıktı!

FELÇ KALABİLİRDİ...

Kalemin metal olmadığı için röntgenlerde tespit edilemediği açıklandı. Kurşun kalemin kalçasından çıkartılmasıyla sağlığına kavuşan H.Y., büyük bir mutluluk yaşadı. "Birçok hastane ağrılarımın nedeni konusunda net bir şey söylemedi. Ameliyat olduktan sonra da ağrılarım yok oldu" diyerek mutluluğunu vurguladı. Ameliyatı gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Aydın, genç kızın başına gelen bu olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını vurguladı. Meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını açıkladı. H.Y.'nin felç kalmamasını "mucize" olarak yorumlayan Prof. Dr. Aydın, "Eğer o bölgedeki sinirlerden biri hasar almış olsaydı ciddi bir felç durumu olabilirdi. Ancak böyle bir şey yaşanmadı ve hastamız normal bir şekilde sağlığına kavuştu" açıklamasını yaptı.