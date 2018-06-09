İnsan sağlığı için en önemli protein kaynağı sayılan yumurtayı nasıl yemeyi tercih ediyorsunuz? Kanserden kansızlığa kadar birçok sağlık sorununa iyi gelen yumurtanın en sağlıklı tüketim biçimini sizler için araştırdık. Çiğ mi yoksa pişmiş yumurta mı daha faydalı, okumadan geçmeyin.