İnsan sağlığı için en önemli protein kaynağı sayılan yumurtayı nasıl yemeyi tercih ediyorsunuz? Kanserden kansızlığa kadar birçok sağlık sorununa iyi gelen yumurtanın en sağlıklı tüketim biçimini sizler için araştırdık. Çiğ mi yoksa pişmiş yumurta mı daha faydalı, okumadan geçmeyin.
Kahvaltının yıldızı yumurtayı sakın çiğ yemeyin!
Her sabah kahvaltı sofralarını süsleyen yumurtanın aslında tehlike saçtığını biliyor musunuz? Yıllardır merak edilen bir soru: Çiğ yumurta mı yoksa pişmiş yumurta mı daha faydalı? Merak ettiğiniz bu sorunun cevabını açıklıyoruz...
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