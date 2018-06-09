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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Kadir Gecesi hangi dualar edilir?

Kahvaltının yıldızı yı sakın çiğ yemeyin!

Her sabah kahvaltı sofralarını süsleyen nın aslında tehlike saçtığını biliyor musunuz? Yıllardır merak edilen bir soru: Çiğ yumurta mı yoksa pişmiş yumurta mı daha faydalı? Merak ettiğiniz bu sorunun cevabını açıklıyoruz...

İnsan sağlığı için en önemli protein kaynağı sayılan yı nasıl yemeyi tercih ediyorsunuz? Kanserden kansızlığa kadar birçok sağlık sorununa iyi gelen yumurtanın en sağlıklı tüketim biçimini sizler için araştırdık. Çiğ mi yoksa pişmiş yumurta mı daha faydalı, okumadan geçmeyin.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 15:31
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