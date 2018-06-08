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İMSAKİYE RAMAZAN
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  2. Obezite kanser eder

Güç te

Güç erikte
En lezzetli yaz meyvelerinden biri olan erik, şifa saçıyor. C vitamini bakımından zengin olan ve yüksek miktarda lif içeren , kan akışını hızlandırıyor. Bu özelliğiyle vücuda enerji vererek cinsel gücü ve isteği arttırıyor. "Yeşil mucize" olarak tanımlanan erik, aynı zamanda sperm kalitesini yükseltiyor. Erkeklerin kısırlık tedavisine katkı sağlıyor. Eriğin faydaları şöyle özetleniyor:

Diş sağlığını korur.

Kan şekerini dengeler.

Tansiyonu düşürür.

Ateş düşürür.

Karaciğere iyi gelir.

Kolesterolü düşürür.

Adet düzensizliklerini dengeler.

Cildi güzelleştirir.

Kabızlığı önler.

Kanser riskini azaltır.

Kilo vermeye yardım eder.

Kanı temizler.
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