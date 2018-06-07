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ler dişleri döker

Gazlı içecekler dişleri döker
Diş erozyonları, günümüzde ek sık karşılaşılan sorunların başında geliyor. Buna neden olan alışkanlıkların ilkini yediden yetmişe herkesin çok sevdiği , meyve suyu veya sporcu içeceği oluşturuyor. Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Yenier, "Dişin sert dokusu kaybolduğunda, bu yüzey bir daha geri kazanılamaz. Soğuk ve fazla sıcak içeceklerin dişlere verdiği zararı önlemek için de pipet kullanılarak ağız ile temasını minimuma indirmek gerekiyor" diyor.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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