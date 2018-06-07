Diş erozyonları, günümüzde ek sık karşılaşılan sorunların başında geliyor. Buna neden olan alışkanlıkların ilkini yediden yetmişe herkesin çok sevdiği gazlı içecek, meyve suyu veya sporcu içeceği oluşturuyor. Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Yenier, "Dişin sert dokusu kaybolduğunda, bu yüzey bir daha geri kazanılamaz. Soğuk ve fazla sıcak içeceklerin dişlere verdiği zararı önlemek için de pipet kullanılarak ağız ile temasını minimuma indirmek gerekiyor" diyor.
Gazlı içecekler dişleri döker
Etiketler: Okan Üniversitesi , gazlı içecek , sağlık , diş saglıgı
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.