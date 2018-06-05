Nusret Gökçe, Narcos'un ardından ABD'nin Billions dizisinde rol aldı. Gökçe o anları sosyal medyadan yayınladı.
Nusret ABD'nin Billions dizisinde oynadı
Etiketler: Nusret Gökçe , Sosyal medya , Narcos , ABD
Nusret Gökçe, Narcos'un ardından ABD'nin Billions dizisinde rol aldı. Gökçe o anları sosyal medyadan yayınladı.
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