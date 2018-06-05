;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Nusret 'nin Billions dizisinde oynadı

Etiketler: , , ,
  • 05 Haziran 2018, Salı 16:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ