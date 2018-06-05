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İMSAKİYE RAMAZAN
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'nda dehşet valizi

Sahibi tarafından Rusya'da teslim alınmayan ve İstanbul'a gönderilen valizin içerisinde kaplumbağa, yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

Vietnam'dan İstanbul aktarmalı Rusya'ya giden V.E isimli yolcu, Rusya'da uçaktan indikten sonra valizini almadı. Bunun üzerine yetkililer valizi sahipsiz olduğu gerekçesiyle uçakla İstanbul 'na geri gönderdi.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 12:13
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