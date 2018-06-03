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Sık sık antibiyotik kullananlar dikkat

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Sık sık antibiyotik kullananlar dikkat

Nafiz Bey, utancımdan kimseye anlatamıyorum. Evlenmek üzereyim. Ama cinsel organım küçük. Şimdi ne olacak? Eşim bir şey söyler mi diye korkuyorum. Ne önerirsiniz?

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 08:42
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