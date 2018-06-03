Ömrünü oruç tutarak geçiren manevi sultan

Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, İstanbul'un manevi sultanlarını, yaşantılarını,rivayet leri ve kerametlerini araştırarak yazdık. Bunların içinde, İstanbul'da Şehremeni'de kabri bulunan, her sene olduğu gibi, bu Ramazan ayında da, ilk iftarın açıldığı Oruç Baba'yı yazmamak olmazdı. Ramazan'ın ilk günü ile son günleri sadece ekmek ve sirke ile oruç açmak yıllardır, artık bir gelenek olarak Oruç baba Türbesi'nde gerçekleştiriliyor. Özellikle kadınların akın ettiği, ilk iftar ve ziyaret, son yıllarda görsel ve yazılı medyanın da büyük ilgisini çekiyor.Oruç Baba türbesi, Ramazan'ın günü ilk iftarı orada açmak isteyenlerle dolar. Peki Oruç Baba kimdir? İlk iftar neden orada açılıyor. Bir rivayete göre; Şeyh Mustafa Zekayi Efendi olarak bilinen Oruç Baba'nın Ramazan ayının ilk günü orucunu Hızır Aleyhisselâm ile birlikte sirke ve ekmekle açtığına inanılır. Oruç Baba'nın yani Şeyh Mustafa Zekayi Efendi'nin, Üsküdar Muhafızı Bursa Yenişehir Beylerbeyi İbrahim Paşa'nın oğlu olduğu bilinir. Şeyh Mustafa Zekayi Efendi, hayatı boyunca birçok dini eğitim almış ve birçok tarikat öğretilerinden geçmiş birisidir. Oruç Baba'nın tüm ömrünü oruç tutarak geçirdiği bilinmektedir. Oruç Baba olarak bilinen kişi eski yıllarda yaşayan, çok fakir olduğu halde ibadetini aksatmadan yaptığı, fakir olduğundan dolayı ramazan ayında iftarlık ve sahurluk yiyeceğinin az olduğu orucunu tutup iftarını da bir parça kuru ekmek ve sirkeyle açan bir derviş olduğu söylenir. Bir başka inanışa göre de Oruç Baba, 1453 yılında İstanbul kuşatmasında savaşan bir asker olduğu söylenir. Askerlere su ve yemek götürmekli görevli olan Oruç Baba'nın, su kıtlığında bile askerlere su dağıtmayı sürdürdüğünden, askerler tarafından çok sevilir ve kendisine 'baba' diye seslenilirdi. İstanbul fethine katılan askerlerden biri olup, diğer askerlere su dağıtmakla görevliydiSadece sirke ve su ile oruç açan ve sahur yapan ve evliya olarak bilinen zat zamanla "Oruç Baba" ismini alır.
İLK İFTAR SİRKE VE ZEYTİNLE AÇILIR
Oruç Baba, Osmanlı'da bereketi temsil eden sirkeyle ön plana çıkmaktadır. Halk arasında sirke ve ekmekle orucunu açtığı için fakir olduğu düşünülse de, Osmanlı mutfağında birisi yemeğe davet edildiğinde eğer çok zengin bir sofra var ise kendisine "sirkeni al da gel" denirdi. Sirkenin iştah açıcı özelliğine dikkat çekilirdi. Misafirlerin aç gelmesi istenirken, sirkenin iştahı artırdığı ve bu nedenle tüketilmesi gerektiği bilinirdi.
ORUÇ BABA TÜRBESİNE NASIL GİDİLİR?
Ulaşım: İstanbul Şehremini'deki Oruç Baba Türbesi Mustafa Zekai Efendi Türbesi (Ümmü Sinan Tekkesi) (Oruç Baba) Arpa Emini Mah. Kürkçübaşı Sok.Şehremini / TOPKAPI
Kabataş Tramvay hattı ile Pazartekke durağından ulaşım sağlanabilmektedir.
YARIN: ŞEYH VEFA HAZRETLERİ
MEVLÜT YÜKSEL / İSTANBUL'UN MANEVİ SULTANLARI 13
İLK İFTAR SİRKE VE ZEYTİNLE AÇILIR
Oruç Baba, Osmanlı'da bereketi temsil eden sirkeyle ön plana çıkmaktadır. Halk arasında sirke ve ekmekle orucunu açtığı için fakir olduğu düşünülse de, Osmanlı mutfağında birisi yemeğe davet edildiğinde eğer çok zengin bir sofra var ise kendisine "sirkeni al da gel" denirdi. Sirkenin iştah açıcı özelliğine dikkat çekilirdi. Misafirlerin aç gelmesi istenirken, sirkenin iştahı artırdığı ve bu nedenle tüketilmesi gerektiği bilinirdi.
ORUÇ BABA TÜRBESİNE NASIL GİDİLİR?
Ulaşım: İstanbul Şehremini'deki Oruç Baba Türbesi Mustafa Zekai Efendi Türbesi (Ümmü Sinan Tekkesi) (Oruç Baba) Arpa Emini Mah. Kürkçübaşı Sok.Şehremini / TOPKAPI
Kabataş Tramvay hattı ile Pazartekke durağından ulaşım sağlanabilmektedir.
YARIN: ŞEYH VEFA HAZRETLERİ
MEVLÜT YÜKSEL / İSTANBUL'UN MANEVİ SULTANLARI 13
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.