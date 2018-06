Geçmeyen öksürük kanserin habercisi

önlenemeyen bir hızla artan ve en korkulan hastalıkların başında şüphesizgeliyor. Pek çok türü bulunan kanser in en tehlikelisini iseoluşturuyor. Kanser ölümlerinde birinci sırayı alan bu hastalık, öksürük , balgam, ses kısıklığı, iştahsızlık, göğüs, sırt ve omuz ağrı ları ile belirti veriyor. Bazen de hiçbir belirti vermeden sinsice ilerliyor. Uzmanlar, akciğer kanserinden korunmanın birinci yolunum sigaradan uzak durmak olduğunu söylüyor., akciğer kanserinden korunmanın yollarını sizler için sıralıyor...Akciğer kanseri, dünyada her yılölümüne neden oluyor. Türkiye 'de yüzde 25,7'lik oranla erkeklerde en sık görülen kanser olan akciğer kanseri, kadınlarda ise yüzde 4,8'lik oranla 5'inci sırada yer alıyor.Yapılan araştırmalar, akciğer kanserinin en önemli nedenininolduğunu gösteriyor. Yalnızca sigara değil, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin de kullanılmaması gerekiyor.Bitkisel çaylar, E vitamini, aspirin, beta carotene, metformin gibi maddelerAkciğer grafisi ve balgam tetkikleri ile yapılan taramanın akciğer kanserini önlemede bir faydasının olmadığı da biliniyor. Akciğer kanseri için yüksek riskli kabul edilen hastalara düşük radyasyon dozlu ilaçsız Toraks Bilgisayarlı Tomografi si ile tarama yapılması öneriliyor.Akciğer kanseri, her ne kadar sinsi ilerlese de birtakım belirtiler verebiliyor. Erken tanının önemli olduğu akciğer kanserinde genellikle geç dönem ve ileri evrede tanı konuluyor. Hastalık tanının konulduğu evre ve tuttuğu bölgeye göre lokal ve sistemik belirtiler veriyor. Bu belirtiler arasında genelliklebalgam,göğüs, sırt ve omuz ağrıları,hışırtılı solunum,, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları bulunuyor. Bunları iştahsızlık,halsizlik,isteksizlik gibi şikayetler takip ediyor.Akciğer kanseri en çok beyin, kemikler ve kemik iliği, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine metastaz yapıyor. Bu metastazların yerine bağlı olarak hastadadenge bozuklukları,kol ve bacaklarda ağrı ve zayıflama,sarılık gibi belirtiler görülüyor.Akciğer kanserinin tanı ve evrelemesinde, kanserin tuttuğu bölgeye göre bronkoskopik, radyolojik ve nükleer tıbbi yöntemler (Bilgisayarlı Tomografi, PET-CT, MRI, USG vs.), mediastinoskopi, VAMS, VATS, torakotomi gibi cerrahi yöntemler uygulanıyor. En kısa sürede doku tanısını koymak, evrelemeyi yapmak ve tedavi yöntemlerine karar vermek, hastalığın seyrinde önemli rol oynuyor.Akciğer kanseri tedavisine hastalığın doku tipi ve evresine göre karar veriliyor. Tümörün yerleşimi, büyüklüğü ve hastanın durumuna göre cerrahi yapılıp yapılamayacağı belirleniyor. Hızlı ve kötü seyreden daha çabuk metastaz yapan küçük hücreli akciğer kanserinde kemoterapi ve radyoterapi daha iyi cevap veriyor. İmmünolojik çalışmalar, sistemik tedavinin etkili olmadığı 4. evre hastalarda uygulanıyor. İmmünoterapinin yan tesirleri kemoterapiye göre daha az seyrediyor.