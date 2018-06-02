Geçmeyen öksürük kanserin habercisi

Dünyada önlenemeyen bir hızla artan ve en korkulan hastalıkların başında şüphesiz kanser geliyor. Pek çok türü bulunan kanserin en tehlikelisini ise 'Akciğer kanseri' oluşturuyor. Kanser ölümlerinde birinci sırayı alan bu hastalık, öksürük, balgam, ses kısıklığı, iştahsızlık, göğüs, sırt ve omuz ağrıları ile belirti veriyor. Bazen de hiçbir belirti vermeden sinsice ilerliyor. Uzmanlar, akciğer kanserinden korunmanın birinci yolunum sigaradan uzak durmak olduğunu söylüyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Attila Saygı, akciğer kanserinden korunmanın yollarını sizler için sıralıyor...
Kadın erkek fark etmiyor!
Akciğer kanseri, dünyada her yıl 1.8 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Türkiye'de yüzde 25,7'lik oranla erkeklerde en sık görülen kanser olan akciğer kanseri, kadınlarda ise yüzde 4,8'lik oranla 5'inci sırada yer alıyor.
Sigarayı bırakın
Yapılan araştırmalar, akciğer kanserinin en önemli nedeninin sigara olduğunu gösteriyor. Yalnızca sigara değil, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin de kullanılmaması gerekiyor.
Vitaminler fayda etmez!
Bitkisel çaylar, E vitamini, aspirin, beta carotene, metformin gibi maddeler akciğer kanserinden korumuyor. Akciğer grafisi ve balgam tetkikleri ile yapılan taramanın akciğer kanserini önlemede bir faydasının olmadığı da biliniyor. Akciğer kanseri için yüksek riskli kabul edilen hastalara düşük radyasyon dozlu ilaçsız Toraks Bilgisayarlı Tomografisi ile tarama yapılması öneriliyor.
Kilo kaybı, yorgunluk
Akciğer kanseri, her ne kadar sinsi ilerlese de birtakım belirtiler verebiliyor. Erken tanının önemli olduğu akciğer kanserinde genellikle geç dönem ve ileri evrede tanı konuluyor. Hastalık tanının konulduğu evre ve tuttuğu bölgeye göre lokal ve sistemik belirtiler veriyor. Bu belirtiler arasında genellikle geçmeyen öksürük, balgam, kan tükürme, göğüs, sırt ve omuz ağrıları, nefes darlığı, hışırtılı solunum, ses kısıklığı, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları bulunuyor. Bunları iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, isteksizlik gibi şikayetler takip ediyor.
Felç bile edebilir...
Akciğer kanseri en çok beyin, kemikler ve kemik iliği, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine metastaz yapıyor. Bu metastazların yerine bağlı olarak hastada baş ağrısı, denge bozuklukları, felçler, kol ve bacaklarda ağrı ve zayıflama, kemik ağrıları, sarılık gibi belirtiler görülüyor.
Erken tanı hayat kurtarır
Akciğer kanserinin tanı ve evrelemesinde, kanserin tuttuğu bölgeye göre bronkoskopik, radyolojik ve nükleer tıbbi yöntemler (Bilgisayarlı Tomografi, PET-CT, MRI, USG vs.), mediastinoskopi, VAMS, VATS, torakotomi gibi cerrahi yöntemler uygulanıyor. En kısa sürede doku tanısını koymak, evrelemeyi yapmak ve tedavi yöntemlerine karar vermek, hastalığın seyrinde önemli rol oynuyor.
Tedavide umut var
Akciğer kanseri tedavisine hastalığın doku tipi ve evresine göre karar veriliyor. Tümörün yerleşimi, büyüklüğü ve hastanın durumuna göre cerrahi yapılıp yapılamayacağı belirleniyor. Hızlı ve kötü seyreden daha çabuk metastaz yapan küçük hücreli akciğer kanserinde kemoterapi ve radyoterapi daha iyi cevap veriyor. İmmünolojik çalışmalar, sistemik tedavinin etkili olmadığı 4. evre hastalarda uygulanıyor. İmmünoterapinin yan tesirleri kemoterapiye göre daha az seyrediyor.
Kadın erkek fark etmiyor!
Akciğer kanseri, dünyada her yıl 1.8 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Türkiye'de yüzde 25,7'lik oranla erkeklerde en sık görülen kanser olan akciğer kanseri, kadınlarda ise yüzde 4,8'lik oranla 5'inci sırada yer alıyor.
Sigarayı bırakın
Yapılan araştırmalar, akciğer kanserinin en önemli nedeninin sigara olduğunu gösteriyor. Yalnızca sigara değil, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin de kullanılmaması gerekiyor.
Vitaminler fayda etmez!
Bitkisel çaylar, E vitamini, aspirin, beta carotene, metformin gibi maddeler akciğer kanserinden korumuyor. Akciğer grafisi ve balgam tetkikleri ile yapılan taramanın akciğer kanserini önlemede bir faydasının olmadığı da biliniyor. Akciğer kanseri için yüksek riskli kabul edilen hastalara düşük radyasyon dozlu ilaçsız Toraks Bilgisayarlı Tomografisi ile tarama yapılması öneriliyor.
Kilo kaybı, yorgunluk
Akciğer kanseri, her ne kadar sinsi ilerlese de birtakım belirtiler verebiliyor. Erken tanının önemli olduğu akciğer kanserinde genellikle geç dönem ve ileri evrede tanı konuluyor. Hastalık tanının konulduğu evre ve tuttuğu bölgeye göre lokal ve sistemik belirtiler veriyor. Bu belirtiler arasında genellikle geçmeyen öksürük, balgam, kan tükürme, göğüs, sırt ve omuz ağrıları, nefes darlığı, hışırtılı solunum, ses kısıklığı, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları bulunuyor. Bunları iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, isteksizlik gibi şikayetler takip ediyor.
Felç bile edebilir...
Akciğer kanseri en çok beyin, kemikler ve kemik iliği, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine metastaz yapıyor. Bu metastazların yerine bağlı olarak hastada baş ağrısı, denge bozuklukları, felçler, kol ve bacaklarda ağrı ve zayıflama, kemik ağrıları, sarılık gibi belirtiler görülüyor.
Erken tanı hayat kurtarır
Akciğer kanserinin tanı ve evrelemesinde, kanserin tuttuğu bölgeye göre bronkoskopik, radyolojik ve nükleer tıbbi yöntemler (Bilgisayarlı Tomografi, PET-CT, MRI, USG vs.), mediastinoskopi, VAMS, VATS, torakotomi gibi cerrahi yöntemler uygulanıyor. En kısa sürede doku tanısını koymak, evrelemeyi yapmak ve tedavi yöntemlerine karar vermek, hastalığın seyrinde önemli rol oynuyor.
Tedavide umut var
Akciğer kanseri tedavisine hastalığın doku tipi ve evresine göre karar veriliyor. Tümörün yerleşimi, büyüklüğü ve hastanın durumuna göre cerrahi yapılıp yapılamayacağı belirleniyor. Hızlı ve kötü seyreden daha çabuk metastaz yapan küçük hücreli akciğer kanserinde kemoterapi ve radyoterapi daha iyi cevap veriyor. İmmünolojik çalışmalar, sistemik tedavinin etkili olmadığı 4. evre hastalarda uygulanıyor. İmmünoterapinin yan tesirleri kemoterapiye göre daha az seyrediyor.
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