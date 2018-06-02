Aşkın meyvesi kavun

İyot ve B vitamini zengini kavun, güzel kokusuyla aşk hayatına lezzer katıyor. Çiftlerde cinsel arzuyu artırıyor. Sindirim organlarını temizliyor. Bağırsakları çalıştırıp kabızlık problemini bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Böbrek-mesane kumu dökülmesine yardımcı oluyor. Rahatlatıyor, sakinleştiriyor.
İdrar söktürücüdür. İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Basur şikayetlerini azaltır.
Kavun çekirdekleri kaynatılarak içildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur.
Kavun, yanıklara konuyduğunda ağrıyı hafifletir ve iyileşmesini hızlandırır.
Yemeklerden önce kavun yenirse, sindirim organlarını temizler ve hastalıkları giderir.
Kabızlığı bitirir, sindirimi kolaylaştırır. Mide şişkinliklerine de fayda sağlar.
Böbrek-mesane kumu dökülmesine yardımcı oluyor. Rahatlatıyor, sakinleştiriyor.
İdrar söktürücüdür. İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Basur şikayetlerini azaltır.
Kavun çekirdekleri kaynatılarak içildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur.
Kavun, yanıklara konuyduğunda ağrıyı hafifletir ve iyileşmesini hızlandırır.
Yemeklerden önce kavun yenirse, sindirim organlarını temizler ve hastalıkları giderir.
Kabızlığı bitirir, sindirimi kolaylaştırır. Mide şişkinliklerine de fayda sağlar.
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