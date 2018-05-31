ZORLAYICI ve rahatsız edici bir durum olan öksürük, aslında solunum yollarının savunma mekanizmasını oluşturuyor. Sonbahar ve kış aylarında üst solunum yollarındaki sorunlara bağlı olarak sıklığının artırıyor. Bununla birlikte sinüzit ve kalp yetersizliği gibi akciğere hastalıklarda da öksürük görülüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Yolaçan, 8 haftadan uzun süren öksürüğün birçok hastalığın belirtisi olabileceğini söylüyor. "Kronik öksürük yakınmasıyla başvuran hastaların çok büyük bir kısmının nedenini reflü oluşturuyor. Gün içinde 10-15 kez yemek sırasında, yemek sonrasında ve uykuda öksürük nöbetleri yaşanıyorsa reflüden şüphe etmek gerekir" bilgisini veriyor.
Yemek sonrası öksürük reflü habercisi
Etiketler: Hülya Yolaçan , göğüs hastalık uzman dr
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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