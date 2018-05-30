Kanser kaşıntıyla ‘geliyorum’ der!

Sık görülen ancak önemsenmeyen kaşıntılar, bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asım Ahmet Hocaoğlu, kaşıntının kanserden, şekere kadar sinsi ilerleyen birçok hastalığın belirtisi olabileceğini söylüyor. "Kaşıntıyla birlikte halsizlik, kilo kaybı ve karın ağrısı varsa vakit kaybetmeden doktora görünün" uyarısında bulunuyor.
DİRENÇ GÖSTERİR
Altta yatan bir hastalığa bağlı kaşıntılar, hem yavaş yavaş ortaya çıkıyor hem de çok uzun sürüyor. Ayrıca tedaviye direnç gösteriyor. Böbrek, karaciğer ve safra yolları, şeker, tiroit, lenf kanseri gibi birçok kronik hastalıkta, kaşıntı görülüyor.
KİLO KAYBI, ATEŞ
Günümüzde hazır gıdaların tüketiminin fazla olması sonucu kaşıntı reaksiyonu görülüyor. Bazen kişiler sürekli aynı tip gıdaları tüketmesine rağmen daha önce kaşıntıya yol açmayan bir gıdayı aldığında kaşıntı olabiliyor. Kaşıntıya ateş, sarılık, kilo kaybı, halsizlik gibi şikayetler de ekleniyorsa mutlaka doktora gitmek gerekiyor.
DİRENÇ GÖSTERİR
Altta yatan bir hastalığa bağlı kaşıntılar, hem yavaş yavaş ortaya çıkıyor hem de çok uzun sürüyor. Ayrıca tedaviye direnç gösteriyor. Böbrek, karaciğer ve safra yolları, şeker, tiroit, lenf kanseri gibi birçok kronik hastalıkta, kaşıntı görülüyor.
KİLO KAYBI, ATEŞ
Günümüzde hazır gıdaların tüketiminin fazla olması sonucu kaşıntı reaksiyonu görülüyor. Bazen kişiler sürekli aynı tip gıdaları tüketmesine rağmen daha önce kaşıntıya yol açmayan bir gıdayı aldığında kaşıntı olabiliyor. Kaşıntıya ateş, sarılık, kilo kaybı, halsizlik gibi şikayetler de ekleniyorsa mutlaka doktora gitmek gerekiyor.
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