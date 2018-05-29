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Meyve ve sebze alışverişine "cep"ten denetim

Gümrük ve Ticaret Banı Bülent Tüfenkci, sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takibi için "Hal Kayıt Sistemi () Mobil Uygulaması"nı oluşturduklarını belirterek, "Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri künyedeki karekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretim zamanını ve yöntemini öğrenebilecek." dedi

Meyve ve sebze alışverişine cepten denetim

Tüfenkci, yaptığı açıklamada, 'de sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması ve bu ticaretin elektronik ortamda takip edilebilmesi için üzerinden mobil uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

HKS Mobil Uygulama ile ticaretin geliştirilmesi, tüketici güvenliğinin sağlanması ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeniliklerin hayata geçirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Tüfenkci, "HKS Mobil Uygulama ile teknolojiyi sebze ve meyve tezgahlarına taşıdık. Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri HKS Mobil Uygulama ile künyedeki rekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretildiği bölgeyi, üretim zamanını ve yöntemini (organik, iyi tarım, konvansiyonel) öğrenebilecek. Böylece, bir nevi piyasa denetimi yapacak. Ayrıca vatandaşlar, tezgahta perakende satış fiyatını gördüğü ürünün üreticiden hangi fiyattan satın alındığını ve el değiştirmelerde oluşan fiyatını anlayabilecek." diye konuştu.

KAVUN ARTIK KOKLANMAYACAK

Tüfenkci, HKS Mobil Uygulama'yı sektörde şeffaflaşmayı temin edecek bir hizmet olarak gördüğüne işaret ederek, "Tüketici karpuzun karpuzu olup olmadığını tezgahtardan sormayacak ya da Kırkağaç kavununu koklayarak anlamaya çalışmayacak. kendisi ürünün nerede üretildiğini bizzat cep telefonu ekranından görecek." ifadesini kullandı.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 18:20
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