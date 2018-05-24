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Hamileler yumurta yesin
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, likte besin gereksinimlerine dikkat çekti. Bebeğin gelişimi ve lı büyümesi için annenin tükettiği besinlerin oldukça önemli olduğunu söyledi. "Tavuk, fıstık ezmesi, peynir gibi protein içerikli besinler bebeğin beynini besler. Kalsiyum deposu süt, yoğurt, peynir, lahana, soya peyniri, yumurta ise bebeklerin kemik gelişimini destekler. Kuru fasulye ve mercimek gibi folik asit deposu gıdalar ise bebeklerin beynini ve omuriliğini besler. Koyu yeşil, yapraklı sebzeler, turunçgiller gibi demir deposu besinler de kan akışını hızlandırıp bebeğe daha fazla oksijen gitmesini sağlıyor.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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