Kuaförüyle basılan kadın olay anını anlattı

Dosyada kocasını kuaförüyle aldatan Rukiye B.'nin ifadeleri de yer aldı. Rukiye B' eşinin evde kendisini kuaförüyle yakalandıktan sonra yaşananları anlattı.
Rukiye B. ifadesinde olayı şöyle anlattı:
Dosyada kocasını kuaförüyle aldatan Rukiye B.'nin ifadeleri de yer aldı. Rukiye B' eşinin evde kendisini kuaförüyle yakalandıktan sonra yaşananları anlattı.
Rukiye B. ifadesinde olayı şöyle anlattı:
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