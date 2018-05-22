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Kuaförüyle basılan kadın olay anını anlattı

Aylarca konuşulan cinayetin ardından son dakika gelişmesi ortaya çıktı! 'da kuaför Ramazan Acar'ın ilişkide olduğu kadının kocası tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Eşiyle birlikte evde yakaladı kuaförü öldüren Y.B hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı.

Dosyada kocasını kuaförüyle aldatan Rukiye B.'nin ifadeleri de yer aldı. Rukiye B' eşinin evde kendisini kuaförüyle yakalandıktan sonra yaşananları anlattı.

Rukiye B. ifadesinde olayı şöyle anlattı:

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 13:41
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