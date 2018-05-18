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Karıştırmayın

Farklı tatları aynı anda tüketmek hastalıklara yol açıyor. Sağlıklı bir hayat için yiyecekleri uygun şekilde kombine etmek gerekiyor. Örneğin yumurta ve sütü bir arada tüketmeyin. ler ile rafine şeker içeren gıdaları tek başına yemek de son derece tehlikelidir

Karıştırmayın
Şifa dolu hayat için doğru beslenme önemli. Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, besinlerin tüketilme teknikleri ile uyumlarının çok önemli olduğunu söylüyor. İşte Erk'in tavsiyeleri:
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