Şifa dolu hayat için doğru beslenme önemli. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, besinlerin tüketilme teknikleri ile uyumlarının çok önemli olduğunu söylüyor. İşte Erk'in tavsiyeleri:
Karıştırmayın
Farklı tatları aynı anda tüketmek hastalıklara yol açıyor. Sağlıklı bir hayat için yiyecekleri uygun şekilde kombine etmek gerekiyor. Örneğin yumurta ve sütü bir arada tüketmeyin. Meyveler ile rafine şeker içeren gıdaları tek başına yemek de son derece tehlikelidir
Etiketler: İstanbul Üniversitesi , Türkiye , meyve
- 18 Mayıs 2018, Cuma
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