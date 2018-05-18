Doğal viagra havuç

Salataları ve yemekleri lezzetlendiren havuç, içeriğindeki potasyum ve A vitaminiyle hastalıklara meydan okuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren havuç, aşkın da ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Havuç, üreme sağlığını da koruyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine katkı sağlıyor. "Mucize" diye nitelenen sebzenin faydaları şöyle sıralanıyor:
Göz sağlığını korur.
Kanserle mücadele eder.
Kalp krizine kalkan olur.
Bağırsakları çalıştırır.
Kemikleri güçlendirir.
Cildi güzelleştirir.
Diş çürümelerini önler.
Tansiyonu dengeler.
Mide ülserinden korur.
Kolesterolü düşürür.
Göz sağlığını korur.
Kanserle mücadele eder.
Kalp krizine kalkan olur.
Bağırsakları çalıştırır.
Kemikleri güçlendirir.
Cildi güzelleştirir.
Diş çürümelerini önler.
Tansiyonu dengeler.
Mide ülserinden korur.
Kolesterolü düşürür.
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