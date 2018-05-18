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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Günde 12 bardak su içilmeli
  2. İşlenmiş gıdalar tansiyonu yükseltir

Doğal

Vitamin deposu , cinsel gücü ve sperm kalitesini arttırıyor. Kısırlık tedavisine destek oluyor

Doğal viagra havuç
Salataları ve yemekleri lezzetlendiren , içeriğindeki potasyum ve A vitaminiyle hastalıklara meydan okuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren havuç, aşkın da ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Havuç, üreme ğını da koruyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine katkı sağlıyor. "Mucize" diye nitelenen sebzenin faydaları şöyle sıralanıyor:
Göz sağlığını korur.
mücadele eder.
Kalp krizine kalkan olur.
Bağırsakları çalıştırır.
Kemikleri güçlendirir.
Cildi güzelleştirir.
Diş çürümelerini önler.
Tansiyonu dengeler.
Mide ülserinden korur.
Kolesterolü düşürür.
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