Güllaç tarifi... Güllaç nasıl yapılır? Güllaç için malzemeler nelerdir?

Türk mutfak kültürünün önemli bir temsilcisi olan güllaç, mısır nişastası, un ve sudan üretiliyor. Bu üç malzemenin karışımından oluşan hamur, özel şekil verilmiş tavalara dökülerek pişiriliyor ve kurutuluyor. Güllaç, hafif bir tatlı olduğu için oruç açıldıktan sonra mideyi rahatsız etmiyor, kolay sindiriliyor. Şerbetli ve unlu tatlılara oranla daha sağlıklı bir seçenek güllaç tatlısı, oruç süresince kaybettiğimiz enerjinin kısa sürede ve kolayca elde edilmesini sağlıyor. Ramazan ayında tüm pastanelerde bulunabilen Güllaç tatlısı, evde de kolayca yapılabiliyor.





GÜLLAÇ MALZEMELERİ

12 yaprak güllaç

İki buçuk litre süt

İki buçuk su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 çay bardağı gülsuyu

2 su bardağı dövülmüş ceviz

Süslemek için:

Toz antep fıstığı

kiraz şekerlemesi

Bu tarif 12 kişiliktir.

GÜLLAÇ YAPILIŞI

Güllaç için önce; süt, toz şeker ve vanilyayı bir tencerede kaynatın. Daha sonra büyükçe bir tepsiye boşaltın. Gülsuyu ilave edip karıştırın. Güllaç yapraklarının yarısını tek tek süte batırın ve ayrı bir tepsiye üst üste yayın. Ortasına ceviz serpin. Kalan güllaçları da aynı şekilde süte batırıp, cevizin üzerine üst üste yerleştirin. Tepsideki sütlü karışımı güllacın üzerine dökün ve 15 dakika bekletin. Ardından istediğiniz şekilde kesin. Üzerini toz antep fıstığı ve kiraz şekerlemesi ile süsleyip servis yapın.