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Aşkınıza serpin

Sinirsel gerginliği gideren , mikropları öldürüyor. Ağrıları kesiyor. Afrodizyak etisiyle çiftlerin yüzünü güldürüyor..

Aşkınıza kekik serpin
Yemeklere lezzet katan kekik, sağlığa da katkı sağlıyor. Mikroları öldüren bu mucizevi baharat, kan akışını kuvvetlendiriyor. Cinsel isteği ve gücü artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kekik yağı diş ve kulunç ağrılarını gideriyor. Ağrıyan yere birkaç damla sürmek gerekiyor.
Solunumu rahatlatıyor.
Akne tedavisinde temizleyici ve iyileştirici etkileri gösteriyor.
Gırtlak ve bademcik iltihaplarında iyileştirici özellik gösteriyor.
Balgam söktürücü etki gösteriyor.
Grip, soğuk algınlığı, bronşit, astım gibi hastalıklarda rahatlatıcı etki gösteriyor.
Romatizma hastalıklarına karşı kekik banyoları öneriliyor.
Mikropları öldürüyor. Yaraları iyileştiriyor.
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