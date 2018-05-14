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Kokusunda aşk var

Kalbe dost olan , antibakteriyel içeriği ile hastalıklardan koruyor. Sakinleştirirci etkisi sayesinde depresyon ve stresi bitiriyor.

Kokusunda aşk var
Hoş kokusuyla dikkat çeken , ı da güzelleştiriyor. Cinsel isteği ve doğurganlığı artırıyor. Kokusuyla uyarıcı etki yapıyor. Kan dolaşımını hızlandıran fesleğenin en eski afrodizyaklardan olduğunu söyleyen uzmanlar, "Hazırladığınız gıdaların yanı sıra cinsel hayatınızı da lezzetlendirebilirsiniz" diyor. Özel hayatında sorun yaşayanların fesleğenden faydalanması gerektiğini belirten uzmanlar, sağlığa diğer yararlarını şöyle sıralıyor:

Yüksek antioksidan içeriği ile hücreleri korur. Cilt, meme ve ağız i gibi birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.
Migrene iyi gelir. Sinirsel baş ağrılarını da giderir.
Sindirimi kolaylaştırır. Mideyi yatıştırır.
Balgam söktürücüdür.
Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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