Çay kalbini yormasın

ve kahve ... Türk mutfağının vazgeçilmez ikilisi, ağızları tatlandırıyor. Sohbetleri daha lezzetli hale getiriyor. Altın günlerinde bardakları şıngırdatan çay , akşamları dizi keyfine eşlik ediyor... Ancak her şeyde olduğu gibi çay ve kahve tüketiminde degerekiyor. Hemen her yaşta insan, sabahları kalktığında tavşankanı bir çay veya ayarında bir kahveyi yudumlamanın hayalini kuruyor. Ancak bu ikili, içerisindeki kafein miktarı nedeniyle aşırıya kaçıldığında bazı sağlık sorunlarına sebep olabiliyor.özellikle çay tüketimi konusundadikkatli olmaları gerektiğini söylüyor.Kafein maddesi, vücudu uyaran bir özellik gösteriyor. Bunun yanında bağımlılık yapıyor ve vücudun bütün sistemlerini hızlandırarak iştah açıyor. Çay veya kahve içildiğindeKalpte ritim bozukluğu oluşabiliyor. Bazı araştırmalar, fazla kafeininiçerebileceğini de söylüyor. Bunların yanında fazla çay kahve tüketimi kadınlardayanirahatsızlığına neden oluyor. Çocukluk ve ergenlik döneminde kafeinli içecek tüketimi, giderek artıyor. Gelişmiş ülkelerde her gün düzenli kahve tüketim oranı %54'ü ve ortalama kafein tüketimi 125-300 mg'ı gösteriyor. Kafein kısa süreli adrenalin, insülin ve kortizol hormonlarında artışa neden oluyor, kan şekeri ve enerjiyi arttırır, daha sonra ise vücut kimyasını bozuyor.Çay ve kahvede bolca miktarda bulunan kafein, asitli içecek, soda ve çikolata, soğuk algınlığı ve baş ağrısı ilaçlarının içerisinde bol miktarda yer alıyor. Bir fincan filtre kahvede 150-200 mg kafein yer alıyor. Bir fincan Türk kahvesi ise 60 mg kafein içeriyor.çay ve kahve tüketimi, bazı hastalar için risk taşıyor. Hamilelerin kafein tüketmesi kesinlikle önerilmiyor. Bir fincan kahve bile doğum kusurlarına, erken doğuma ve düşük riskine neden olabiliyor. Kalp damar hastalarının, tansiyon yüksekliği ve ritim bozukluğu olanların kafeinli içeceklerden uzak durması gerekiyor. Günde en fazla 100-120 mg kafein tüketimi öneriliyor. Bu dadenk geliyor. Kafeinin, karaciğer yağlanmasını önlediği söyleniyor.