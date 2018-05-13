İstanbul Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, daha çok banka ve kurumsal firmaların kullandığı 0850 alan kodlu numaradan arayıp "Bankadan arıyoruz" diyerek yüzlerce vatandaşı dolandıran çeteye yönelik 10 ilde operasyon yapmıştı. Mağdurlara "Hesabınızda internet alışverişi görünüyor. Bilginiz dışındaysa iptal edelim" diyerek kredi kartı şifrelerini alıp milyonluk vurgun yapan çetenin yeni mağdurları da bir bir ortaya çıkıyor.
Bu numaraya dikkat! Alo dedi 4 bin doları gitti
Telefon dolandırıcıları yepyeni bir yöntemle vatandaşı mağdur etmeye başladı. Çağrı merkezi süsü verilen 0850 432 16 99 numaralı telefondan vatandaşı arayan dolandırıcıların tuzağına binlerce kişi düştü.
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