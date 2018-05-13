Bu numaraya dikkat! Alo dedi 4 bin doları gitti

İstanbul Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, daha çok banka ve kurumsal firmaların kullandığı 0850 alan kodlu numaradan arayıp "Bankadan arıyoruz" diyerek yüzlerce vatandaşı dolandıran çeteye yönelik 10 ilde operasyon yapmıştı. Mağdurlara "Hesabınızda internet alışverişi görünüyor. Bilginiz dışındaysa iptal edelim" diyerek kredi kartı şifrelerini alıp milyonluk vurgun yapan çetenin yeni mağdurları da bir bir ortaya çıkıyor.