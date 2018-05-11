Sıradışı olay geçtiğimiz pazar İstanbul'da meydana geldi. Kimya mühendisi Necla Köker (45) Kadıköy'deki evinin apartman görevlisine bir zarf verdi. 'Arkadaşım gelip alacak' dedi. Sonra evine girdi. Siyanür içip intihar etti. Zarftaki kağıda ise 'Siyanürle intihar ettim. Eve girenler kıyafetleri giyip, tedbirlerini alıp öyle girsinler' yazdığı öğrenildi. Ayrıca, tanıdığı kişiler ve arkadaşlarınca dolandırıldığını yazan Köker, "Artık ödeme gücüm kalmadı" dedi. Bıraktığı 3 mektuptan birinin üzerine de 'Polise vermeyin' diye yazdığı iddia edildi. TAKVİM sır intiharın detaylarını öğrendi. Buna göre genç kadın, 2015'te annesini kaybetti.
Ailesinden kalan mirasla inşaat işine başladı. Ancak 200 ve 300'er bin lira dolandırıldı. Ankara'da aile yadigarı olan evini satmak zorunda kaldı. Bu evin parasıyla birlikte toplamda iki milyon lirayı dolandırıcılara kaptırdı. Necla Köker'in mektupları bıraktığı yakın arkadaşı Rafet Selçuk Ayata, yaşananları şöyle anlattı: "Kütahya'da aldığı ve başladığı inşaattan dolayı alacakları vardı. Piyasaya da iki milyon lira borcu vardı. Pazar günü saat 16.00 sularında evine çağırdı. Evde yaklaşık bir saat konuştuk. Bana, 'Bu ziynet eşyaları annemden kaldı. Bunlara bir şey olursa çok üzülürüm. Borcum var. Eve haciz gelebilir' diyerek ailesinden kalan ziyneti teslim etti. 'Sen ne yapacaksın' diye sorunca bana, 'Ankara'ya gidip, sorunları çözmek için görüşmeler yapıp, yeni firmayla da sözleşme yapcağım' dedi. İntihar edeceği aklımın ucundan geçmedi. Parmağını kesecek biri değildi. Hayat dolu bir insandı."
Emir SOMER - Erhan ÖZTÜRK
Ailesinden kalan mirasla inşaat işine başladı. Ancak 200 ve 300'er bin lira dolandırıldı. Ankara'da aile yadigarı olan evini satmak zorunda kaldı. Bu evin parasıyla birlikte toplamda iki milyon lirayı dolandırıcılara kaptırdı. Necla Köker'in mektupları bıraktığı yakın arkadaşı Rafet Selçuk Ayata, yaşananları şöyle anlattı: "Kütahya'da aldığı ve başladığı inşaattan dolayı alacakları vardı. Piyasaya da iki milyon lira borcu vardı. Pazar günü saat 16.00 sularında evine çağırdı. Evde yaklaşık bir saat konuştuk. Bana, 'Bu ziynet eşyaları annemden kaldı. Bunlara bir şey olursa çok üzülürüm. Borcum var. Eve haciz gelebilir' diyerek ailesinden kalan ziyneti teslim etti. 'Sen ne yapacaksın' diye sorunca bana, 'Ankara'ya gidip, sorunları çözmek için görüşmeler yapıp, yeni firmayla da sözleşme yapcağım' dedi. İntihar edeceği aklımın ucundan geçmedi. Parmağını kesecek biri değildi. Hayat dolu bir insandı."
Emir SOMER - Erhan ÖZTÜRK
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