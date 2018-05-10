Uykusuzluk felç ediyor

Dünyada her yıl 17 milyon kişi, inme (felç) geçiriyor ve 6 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. İnme, beyin damarlarında tıkanma veya kanama sonucunda bazı işlevlerin ani kaybı olarak nitelendiriliyor. Kolbacakta his kaybı, çift görme, konuşma bozukluğu ve denge bozukluğu, inmenin habercisi olabiliyor. Rahatsızlığın görülme sıklığı 50 yaş ve üzerinde artıyor.