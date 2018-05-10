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Yol Durumu
  1. Çok zayıflama kemiklerini kırma
  2. Yalı askıya çıktı

felç ediyor

Halk arasında ‘felç’ olarak bilinen inme, hayatı tehdit ediyor. Hipertansiyon, ve obezite riski arttırıyor. Çilek, dut ve ahududu gibi meyveler ilaç etkisi yapıyor

Uykusuzluk felç ediyor
Dünyada her yıl 17 milyon kişi, inme (felç) geçiriyor ve 6 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. İnme, beyin damarlarında tıkanma veya kanama sonucunda bazı işlevlerin ani kaybı olarak nitelendiriliyor. Kolbacakta his kaybı, çift görme, konuşma bozukluğu ve denge bozukluğu, inmenin habercisi olabiliyor. Rahatsızlığın görülme sıklığı 50 yaş ve üzerinde artıyor.
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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