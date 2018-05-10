Dünyada her yıl 17 milyon kişi, inme (felç) geçiriyor ve 6 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. İnme, beyin damarlarında tıkanma veya kanama sonucunda bazı işlevlerin ani kaybı olarak nitelendiriliyor. Kolbacakta his kaybı, çift görme, konuşma bozukluğu ve denge bozukluğu, inmenin habercisi olabiliyor. Rahatsızlığın görülme sıklığı 50 yaş ve üzerinde artıyor.
Uykusuzluk felç ediyor
Halk arasında ‘felç’ olarak bilinen inme, hayatı tehdit ediyor. Hipertansiyon, uykusuzluk ve obezite riski arttırıyor. Çilek, dut ve ahududu gibi meyveler ilaç etkisi yapıyor
Etiketler: uykusuzluk , fazla kilolar , Diyet , tuz , sağlıklı beslenme , Spor
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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