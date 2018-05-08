Mutluluğa kuşkonmaz

Şifa deposu kuşkonmaz, cinsel hayata da katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artıran kuşkonmaz aynı zamanda güç veriyor. İçerdiği B vitamini (folat) sağlıklı bir kalpdamar sistemi için önem taşıyor. Folat seviyesinin düşmesi kalp hastalıkları riskini artırıyor. Böbrek ve gut hastalarına önerilmeyen kuşkonmazı salata, çorba ve zeytinyağlı olarak tüketilebileceğini söyleyen uzmanlar, et, tavuk ya da balık gibi yemeklerin yanında da servis edilebileceğini belirtiyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Kalp krizi riskini azaltır.
Hazımsızlık şişkinlik ve ödem atılmasına yardım eder.
Sindirimi rahatlatır.
Romatizma ağrısını keser.
Toksinlerin atılmasına yardım eder.
Artrit hastalığına karşı yarar sağlar.
Bağırsakları korur.
Yaşlanmayı geciktirir.
Kalp krizi riskini azaltır.
Hazımsızlık şişkinlik ve ödem atılmasına yardım eder.
Sindirimi rahatlatır.
Romatizma ağrısını keser.
Toksinlerin atılmasına yardım eder.
Artrit hastalığına karşı yarar sağlar.
Bağırsakları korur.
Yaşlanmayı geciktirir.
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