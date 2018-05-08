Kahve ses kesiyor

Ses, insan iletişiminde önemli yer tutuyor. Kimi zaman soğuk algınlığına ya da diğer hastalıklara bağlı olarak kısılan sesle ilgili uzmanlar uyarıyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, sesin en büyük düşmanının sigara olduğunu belirtiyor. Kahve, çay, çikolatanın ses tellerini kuruttuğuna değiniyor. Ses kısıklığının ciddi gırtlak hastalıklarının da bir belirtisi olabileceğini belirten Prof. Dr. Topak, şu bilgileri veriyor...
15 GÜN KRİTİK...
Üst solunum yollarını etkileyen enfeksiyonların bir bölümünde hastalık, ses tellerini etkiliyor. Bunun bir sonucu olarak ses kısıklığı görülüyor. Prof. Dr. Murat Topak, "15 günden fazla süren ses kısıklığında mutlaka bir KBB uzmanının değerlendirmesine ihtiyaç vardır" diyor.
BOL BOL SU İÇİN
Prof. Dr. Murat Topak, sağlıklı bir ses için sigaradan uzak durulması gerektiğini beliriyor. Şöyle devam ediyor: "Sigara sesin en büyük düşmanıdır. Gırtlak ve akciğer kanserinin en önemli nedenidir. Kahve, çay, çikolata, ses tellerini kurutarak ses teli hasarını artırır. Ses tellerinin üzerini örten tabakanın nemlendirilmesi şarttır. Bunun için günde en az 6-8 bardak su içilmelidir."
15 GÜN KRİTİK...
Üst solunum yollarını etkileyen enfeksiyonların bir bölümünde hastalık, ses tellerini etkiliyor. Bunun bir sonucu olarak ses kısıklığı görülüyor. Prof. Dr. Murat Topak, "15 günden fazla süren ses kısıklığında mutlaka bir KBB uzmanının değerlendirmesine ihtiyaç vardır" diyor.
BOL BOL SU İÇİN
Prof. Dr. Murat Topak, sağlıklı bir ses için sigaradan uzak durulması gerektiğini beliriyor. Şöyle devam ediyor: "Sigara sesin en büyük düşmanıdır. Gırtlak ve akciğer kanserinin en önemli nedenidir. Kahve, çay, çikolata, ses tellerini kurutarak ses teli hasarını artırır. Ses tellerinin üzerini örten tabakanın nemlendirilmesi şarttır. Bunun için günde en az 6-8 bardak su içilmelidir."
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