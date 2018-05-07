Prostat aşka engel değil

Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında şüphesiz prostat geliyor. Her erkekte 40 yaşından sonra ortaya çıkan prostat büyümesi, idrar yapamama sorunlarını da beraberinde getiriyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, halk arasındaki 'Prostat tedavileri cinselliği bitiriyor' algısının yanlış vurguladı. "İlaç tedavisi alan veya kapalı prostat ameliyatı olan erkeklerde sertleşme problemi yaşanmıyor. Sertleşme problemi görülme sıklığını tüm tedavi alan hastalara oranlarsak prostat tedavilerinin cinselliği bitirdiği hurafesinin aslında gerçek olmadığı net bir şekilde ortaya çıkacaktır" diyor.
İDRARI ETKİLEMEZ
Dr. Işık, anne karnında oluşan bu bezin idrarla ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu belirtiyor. Çünkü prostat, boşalma esnasında spermlerle beraber prostat sıvısını da vajinal bölgeye aktarılmasını sağlıyor. Amerikan Kanser Birliği ve Avrupa Üroloji Derneği, erkeklerin 50 yaşından sonra mutlaka ürolojik bir muayeneden geçmesi gerektiğini söylüyor.
İDRARI ETKİLEMEZ
Dr. Işık, anne karnında oluşan bu bezin idrarla ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu belirtiyor. Çünkü prostat, boşalma esnasında spermlerle beraber prostat sıvısını da vajinal bölgeye aktarılmasını sağlıyor. Amerikan Kanser Birliği ve Avrupa Üroloji Derneği, erkeklerin 50 yaşından sonra mutlaka ürolojik bir muayeneden geçmesi gerektiğini söylüyor.
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