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ve kalbi çarpıyor!

Kola ve kahve kalbi çarpıyor
atışlarının, rahatsız edici şekilde hissedilmesi, "" olarak kabul ediliyor. Çarpıntıya; göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da bayılma eşlik ettiğinde, bu durum yaşamı tehdit eden "ritim bozukluğu" hastalığının göstergesi olabiliyor. Doç. Dr. Ömer Alyan, fazla miktarda , lı içecek veya çay tüketimi, kansızlık, tiroit problemleri, vitamin eksiklikleri, kan şekerinde düzensizlik gibi faktörlerin kalp çarpıntısını tetiklediğini belirtiyor. Kalpte ani hızlanmalar ve yavaşlamalar oluyorsa, kalp yerinden çıkacakmış gibi hissediliyorsa, "kalp ritim bozukluğu" denilen "aritmi" hastalığı üzerinde duruluyor. Kalp çarpıntısını kontrol altına almak için yaşam tarzını değiştirmek gerekiyor. Stresi yönetmek, çay ve kahve tüketimini sınırlamak ve düzenli uyku, hastalığa karşı koruyor. Kalpte ritim bozukluğu, ilacın yanı sıra girişimsel tedavilerle ortadan kaldırılabiliyor.
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