Bahar ayları sağır edebilir

Mevsim geçişleri özellikle de bahar ayları pek çok rahatsızlığı beraberinde getiriyor. Yorgunluk, halsizlik ve alerjinin yanında kalp, tansiyon gibi ciddi hastalıklara neden olabiliyor. Bunların yanında görülme sıklığı artan rahatsızlıklar arasında ani işitme kayıpları geliyor. Bir sabah uyanıldığında aniden ortaya çıkan kulakta tıkanma durumu, endişeye ve paniğe neden oluyor. Erken tanı ile mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor.



ÇINLAMA, UĞULTU

Çoğu kez tek kulakta ortaya çıkan işitme kaybı, beraberinde uğultu ile geliyor. 25 yaş ve üzeri kişilerde görülen bu işitme sorunları, iç kulağı ilgilendiriyor. İlk üç günde başlanılacak tedavi, büyük önem taşıyor. Tedavi sürecinde hastanın istirahat etmesi öneriliyor. Hastanın iş stresinden uzak durması, bilgisayar, akıllı telefon ve televizyondan uzak durması öneriliyor.