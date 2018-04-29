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e-Devlet'e yeni hizmetler eklendi! İşte e-Devlet'teki yeni hizmetler

e-Devlet üzerinden kolaylıkla işlemlerini sürdüren vatandaşlara müjde geldi! e-Devlet vatandaş portalı bünyesindeki hizmetleri güçlendirmeye devam ediyor. Yeni hizmetlerle birlikte vatandaşlar dijital çağın gerektirdiği birçok hizmeti e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte e-Devlet'teki yeni hizmetler...

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  • 29 Nisan 2018, Pazar 16:32
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