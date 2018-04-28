;
Yol Durumu
  1. Çare kivide!

Dişlerine bak hastalığı gör!

Dişlerine bak hastalığı gör!
İnsan vücudu bir bütün olduğu için bu bütünün herhangi bir yerinde meydana gelen aksaklık diğer bölgeleri de etkiliyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer; dişlerde kendisini belli eden hastalıklarla ilgili şu bilgileri veriyor... : Bu hastalarda en çok dişi çevreleyen dokuların iltihabı anlamına gelen, 'Periodontitis' rahatsızlığı görülüyor. Bunları diş eti kanaması, diş eti büyümesi ve kemik kayıpları izliyor. ti roit : Bu hastalarda erken diş eti rahatsızlıkları ve erken çene gelişimi ortaya çıkabiliyor. lösemi: Ağız içinde, 'peteşi' adı verilen küçük kanama odakları, çene kemiğinde kayıplar ile ağız dokularında yaygın morluklar görülüyor. : Bu hastaların ndişlerinde erozyonlar (aşınmalar) görülüyor. Ayrıca diş mineleri zayıflıyor ve buna bağlı olarak dişlerde estetik olmayan sarı bir renk meydana geliyor.
Etiketler: , ,
  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar