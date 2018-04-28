İnsan vücudu bir bütün olduğu için bu bütünün herhangi bir yerinde meydana gelen aksaklık diğer bölgeleri de etkiliyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer; dişlerde kendisini belli eden hastalıklarla ilgili şu bilgileri veriyor... DİYABET: Bu hastalarda en çok dişi çevreleyen dokuların iltihabı anlamına gelen, 'Periodontitis' rahatsızlığı görülüyor. Bunları diş eti kanaması, diş eti büyümesi ve kemik kayıpları izliyor. ti roit : Bu hastalarda erken diş eti rahatsızlıkları ve erken çene gelişimi ortaya çıkabiliyor. lösemi: Ağız içinde, 'peteşi' adı verilen küçük kanama odakları, çene kemiğinde kayıplar ile ağız dokularında yaygın morluklar görülüyor. REFLÜ: Bu hastaların ndişlerinde erozyonlar (aşınmalar) görülüyor. Ayrıca diş mineleri zayıflıyor ve buna bağlı olarak dişlerde estetik olmayan sarı bir renk meydana geliyor.
Dişlerine bak hastalığı gör!
Etiketler: reflü , diyabet , diş sağlığı
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
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