Yazın habercisi dondurma, hem ağızları tatlandırıyor. Hem şifa saçıyor. Uzmanlar, sağlıklı koşullarla yapılan dondurmaların pek çok hastalığa iyi geldiğini, vücudu kuvvetlendirdiğini söylüyor. Buna göre vitamin ve mineral kaynağı dondurma, enerji veriyor. Beyin işlevlerini düzenliyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Cinsel hayatı da düzenliyor. İçeriğindeki kalsiyum ile dişleri ve kemikleri güçlendiriyor. Kalp sağlığını koruyor. Böbreklerin çalışmasını destekliyor. Bunun dışında Londra'da yapılan araştırmaya göre dondurma, beyindeki mutluluk merkezini harekete geçiriyor. Daha mutlu ve zinde hissedilmesini sağlıyor. Kasların düzenli çalışmasını da sağlayan dondurma, gebelerde bulantıyı da kesiyor.
Beyne dondurma
Zengin bir kalsiyum deposu olan dondurma, kalbi koruyor. Beyin hücrelerini besliyor...
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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