;
Yol Durumu
  1. Her prostat kanser değil
  2. Kemiklere hatırı yok

Beyne

Zengin bir kalsiyum deposu olan , kalbi koruyor. hücrelerini besliyor...

Beyne dondurma
Yazın habercisi , hem ağızları tatlandırıyor. Hem şifa saçıyor. Uzmanlar, sağlıklı koşullarla yapılan dondurmaların pek çok hastalığa iyi geldiğini, vücudu kuvvetlendirdiğini söylüyor. Buna göre vitamin ve mineral kaynağı dondurma, enerji veriyor. Beyin işlevlerini düzenliyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Cinsel hayatı da düzenliyor. İçeriğindeki kalsiyum ile dişleri ve kemikleri güçlendiriyor. Kalp sağlığını koruyor. Böbreklerin çalışmasını destekliyor. Bunun dışında Londra'da yapılan araştırmaya göre dondurma, beyindeki mutluluk merkezini harekete geçiriyor. Daha mutlu ve zinde hissedilmesini sağlıyor. Kasların düzenli çalışmasını da sağlayan dondurma, gebelerde bulantıyı da kesiyor.
Etiketler: ,
  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar