Uyku, vücudun dinlenmesinde büyük önem taşıyor. Yapılan pek çok bilimsel araştırma yetersiz uykunun, hastalıklara davetiye çıkarttığını söylüyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Öğretim Üyesi Dr. Müge Arslan da bu araştırmalara değiniyor. Leptin hormon seviyesinin düşüşünün potansiyel iştah artışı ile kilo alımına katkıda bulunduğuna dikkat çekiyor. Kısa uyku süresi, obezite, hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalıklarına neden olduğunu vurguluyor. "Uykuya ve metabolizma bozukluğuna katkıda bulunan iki yeme bozukluğu, gece yeme sendromu ve uykuyla ilişkili yeme bozukluğudur. Uyku kalitesindeki azalmaya paralel olarak bireyler, uyku süreçlerini uyanık olarak geçirerek, gece bu süreçlerde de besin alımına devam etmektedirler. Bu durumda enerji alımındaki artışa paralel olarak şişmanlık tetiklenmektedir. Benzer şekilde gün içerisinde gerçekleşen öğün atlama, yanlış besin seçimleri de uyku kalitesi üzerine etkilidir. Örneğin yapılan çalışmalar, karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek besinlerin uyku kalitesini azalttığını göstermektedir" diyor. Ara öğünlerde hafif beslenilmesi gerektiğine de değinin Dr. Aslan, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Ara öğün olarak karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek besinlerin yerine meyve, yoğurt süt ya da peynir atıştırmalıkları gerekiyor..."
Az uyku şişmanlatıyor
Yetersiz uyku; tansiyon, diyabet ve kalp hastalıklarına neden oluyor. Metabolizmayı yavaşlatıp şişmanlatıyor...
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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