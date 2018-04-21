Rus blogger Angela Nikolau, dünyanın dört bir yanındaki tehlikeli yerlerde fotoğraf çekmeyi kendisine iş edinmiş bir fotoğrafçı. Henüz 23 yaşında olan Nikolau uçlarda yaşamayı seviyor. Korkusuzluğundan dem vurmak istemesinden ötürü aralarında Rusya, Hong Kong ve Çin'in bulunduğu pek çok yerde tehlikeli fotoğraflar çekiyor. Onu kimi zaman bir gökdelenin, kimi zaman bir inşaatın, kimi zaman bir köprünün üzerinde selfie çekerken görmek mümkün. Nikolau sosyal medyada kendisini takip eden çok sayıdaki takipçisini tatmin etmeyi başarıyor. Angela, "Zirvede olmayı, uçlarda yaşamayı çok seviyorum. Sosyal medyada takipçilerim de fazla. Aynı zamanda para kazanıyorum" diyor.
Uçan Rus!
Etiketler: Hong Kong , Çin , Rusya , Sosyal medya
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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