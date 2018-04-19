Sağlık açısından bilinen yüzlerce faydası olan acı biber, yüksek değerde vitaminler ve mineraller içeriyor. Harika bir A vitamini içeren biber, bununla birlikte bol miktarda C vitamini barındırıyor. Bunların yanında sodyum ve potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum zengini olan biber, hastalıklara adeta kalkan oluyor. Cinsel hayatı renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu artırıyor. Vücuda güç vererek cinsel performansa katkı sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
İçerisindeki kapsaisin maddesi ile ağrıları keser.
Beyin sağlığını korur, hafızayı güçlendirir, unutkanlık ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
Başta prostat olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir.
Migren ağrılarını keser.
Bağışıklığı güçlendirir.
Astım, bronşit, sinüzit gibi alt ve üst solunum yolu rahatsızlıklarını önler.
Kalp damar hastalıklarından korur.
İçerisindeki kapsaisin maddesi ile ağrıları keser.
Beyin sağlığını korur, hafızayı güçlendirir, unutkanlık ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
Başta prostat olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir.
Migren ağrılarını keser.
Bağışıklığı güçlendirir.
Astım, bronşit, sinüzit gibi alt ve üst solunum yolu rahatsızlıklarını önler.
Kalp damar hastalıklarından korur.
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