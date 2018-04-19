;
Yol Durumu
  1. Boğaz ağrısına tavuk suyu çorba
  2. Yüksek kolesterol gözleri bitiriyor!

Aşk acısı

Aşk acısı
Sağlık açısından bilinen yüzlerce faydası olan acı biber, yüksek değerde vitaminler ve mineraller içeriyor. Harika bir içeren biber, bununla birlikte bol miktarda barındırıyor. Bunların yanında sodyum ve potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum zengini olan biber, hastalıklara adeta kalkan oluyor. Cinsel hayatı renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu artırıyor. Vücuda güç vererek cinsel performansa katkı sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

İçerisindeki kapsaisin maddesi ile ağrıları keser.
Beyin sağlığını korur, hafızayı güçlendirir, unutkanlık ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
Başta prostat olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir.
Migren larını keser.
Bağışıklığı güçlendirir.
Astım, bronşit, sinüzit gibi alt ve üst solunum yolu rahatsızlıklarını önler.
Kalp damar hastalıklarından korur.
Etiketler: , , , , , ,
  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar