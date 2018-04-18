Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti başlayacak ve İslam dininin önemli ibadetlerinden biri daha yerine getirilecek. İslam'ın önemli aylarından olan Ramazan ayının ne zaman başlayacağı bilgisi ise Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde yer alıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman? 2018 oruç ne zaman başlıyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Oruç ibadetinin yapılacağı Ramazan Ayı, bu yıl 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. Milyonlarca vatandaş, 15 Mayıs Salı gecesi sahur yapacak ve 16 Mayıs Çarşamba günü ilk orucunu tutacak.

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre, 14 Haziran Perşembe akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Dini takvimde, Ramazan Bayramı'nın 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacağı belirtildi. 14 Haziran 2018 günü ise Ramazan'ın son günü ve bayram arefesi olacak. Bayram takvimi ise şu şekilde;

14 Haziran 2018 - Ramazan Bayramı Arefesi

15 Haziran 2018 - Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran 2018 - Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran 2018 - Ramazan Bayramı 3.gün