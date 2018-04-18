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Şifa deposu , karaciğer koruyor. Mideyi güçlendiriyor. etkisi ile cinsel gücü artırıyor...

Afrodizyak enginar
Karaciğer dostu enginar, C ve K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, çinko, demir, potasyum içeriyor. Bu besin değerleri ile sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Lif açısında oldukça zengin bir besin olan , kolesterolü düşürüyor. Mideyi güçlendiriyor. Kolon kanserinden koruyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. etki gösteren enginar, çiftlerde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kötü kolesterolü düşürür.
Sindirim sistemini çalıştırır.
Hazımsızlığı bitirir.
Kansızlığa iyi gelir.
Karaciğeri korur.
İdrar sökürücüdür.
Bağışıklık sistemini korur.
Kemikleri besler.
Hafızayı güçlendirir.
Hücreleri yeniler.
Tansiyonu düşürür.
Antioksidan etkisiyle kansere yakalanma riskini azaltır.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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