İzmir'de başladı dünya peşine düştü

Kemalpaşa ilçesinde et işleme tesisi kuran Hüseyin Cengiz, kalan kemikleri değerlendirmek için bir arayışa girdi. Yaptığı yurt dışı gezileri sırasında ilik suyu üzerine satış yapan iş yerlerini fark eden Cengiz, Türkiye'ye döndükten sonra kemikleri değerlendirmek için Ar-Ge çalışması yürüttü. Cengiz, yapılan çalışmalar sonrası yüzde 100 dana kaval kemiği kullanarak ilikli kemik suyu üretimine başladı. İlikli kemik suyunu Zel markasıyla piyasaya süren firma sahibi Cengiz, AA muhabirine, ilikli kemik suyunun doğal bir şifa kaynağı olduğunu ve yüzyıllardır geleneksel bir lezzet olarak mutfaklarda yer aldığını belirtti.