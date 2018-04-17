Huzursuz bağırsak sendromu kadınların kabusu

İRRİTABL Bağırsak Sendromu (İBS), toplumda bilinen adıyla huzursuz bağırsak sendromu, mide ve bağırsak sisteminde en sık görülen rahatsızların başında geliyor. Bağırsakların düzensiz çalışması sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlık, hayatı kabusa çeviriyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Koral Önal, bu rahatsızlığın belirtileri ve tedavisi konusunda bilinmesi gerekenleri anlatıyor...
AĞRI, GAZ...
Huzursuz bağırsak sendromu, çoğu zaman kronik seyrediyor. Bağırsakta tümör, iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi bir rahatsızlık bulgusu bulunmuyor. Genç erişkinlerde ve kadınlarda daha fazla görülüyor. Bu sendromda genellikle karnın çeşitli bölgelerinde ağrı ve rahatsızlık hissediliyor. Dışkılama veya gaz çıkarma sonrası ağrı genellikle hafifliyor. Karında şişkinlik ve gerginlik gelişebiliyor ve makattan gaz çıkışı ihtiyacı daha sık ve yoğun hissediliyor. Hastalarda sabah kalkar kalkmaz veya yemek sonraları ani tuvalete gitme ihtiyacı görülüyor.
BAŞ AĞRISI YAPAR
Huzursuz bağırsak sendromunun belirtilerini karın ağrısı ve dışkılama değişiklikleri oluşturuyor. Ayrıca bel, sırt, baş ağrısı, iştansızlık, yorguluk ve depresyon görülüyor.
TEDAVİSİ YOK
Huzursuz bağırsak sendromu rahatsızlığı, yaşam kalitesini bozuyor. Kalıcı, hatta çoğu zaman kesin bir tedavisi de bulunmuyor. Tedavisinde spazm çözücüler, gaz giderici ilaçlar, bazen antidepresan ilaçlar ve probiyotik gibi ilaçlar kullanılıyor.
BU ÖNERİLERE KULAK VERİN!
Stresten uzak durun.
Düzenli egzersiz yapın.
Uykusuz kalmamaya özen gösterin.
Kabızlık şikayeti baskın ise lif tüketimini arttırın.
İshal şikayeti varsa 'FODMAP diyeti' uygulayın.
Besin tüketiminde hijyen açısından gerekli özeni gösterin.
Gereksiz antibiyotik tüketiminden kaçının.
NELER YEMELİ?
Düşük fermente içerikli gıdalar, huzursuz bağırsak sendromu belirtilerini azaltıyor. Hastaların, FODMAP diyeti denilen, bağırsağı fazla yormayan gıdaları tüketmesi gerekiyor. Uzmanlar, şu besinleri öneriyor:
Meyve ve sebzeler (Narenciye hariç)
Kepekli pirinç, pirinç unu
Tahıllar
Balık
Patates
Doğal yoğurt
Ayçiçeği ve balkabağı çekirdeği, keten tohumu, susam.
BUNLARDAN UZAK DURUN!
Süt
Peynir
Kafein içeren içecekler ( Çay, kahve, kola)
Çikolata
Aşırı şekerli, çok yağlı, aşırı baharatlı ve mayalı yiyecekler
Kırmızı et
Kuru meyve
Alkollü içecekler
Suni tatlandırıcılı, diyet yiyecek ve içecekler
Buğday ve elenmemiş buğday unundan yapılmış yiyecekler...
AĞRI, GAZ...
Huzursuz bağırsak sendromu, çoğu zaman kronik seyrediyor. Bağırsakta tümör, iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi bir rahatsızlık bulgusu bulunmuyor. Genç erişkinlerde ve kadınlarda daha fazla görülüyor. Bu sendromda genellikle karnın çeşitli bölgelerinde ağrı ve rahatsızlık hissediliyor. Dışkılama veya gaz çıkarma sonrası ağrı genellikle hafifliyor. Karında şişkinlik ve gerginlik gelişebiliyor ve makattan gaz çıkışı ihtiyacı daha sık ve yoğun hissediliyor. Hastalarda sabah kalkar kalkmaz veya yemek sonraları ani tuvalete gitme ihtiyacı görülüyor.
BAŞ AĞRISI YAPAR
Huzursuz bağırsak sendromunun belirtilerini karın ağrısı ve dışkılama değişiklikleri oluşturuyor. Ayrıca bel, sırt, baş ağrısı, iştansızlık, yorguluk ve depresyon görülüyor.
TEDAVİSİ YOK
Huzursuz bağırsak sendromu rahatsızlığı, yaşam kalitesini bozuyor. Kalıcı, hatta çoğu zaman kesin bir tedavisi de bulunmuyor. Tedavisinde spazm çözücüler, gaz giderici ilaçlar, bazen antidepresan ilaçlar ve probiyotik gibi ilaçlar kullanılıyor.
BU ÖNERİLERE KULAK VERİN!
Stresten uzak durun.
Düzenli egzersiz yapın.
Uykusuz kalmamaya özen gösterin.
Kabızlık şikayeti baskın ise lif tüketimini arttırın.
İshal şikayeti varsa 'FODMAP diyeti' uygulayın.
Besin tüketiminde hijyen açısından gerekli özeni gösterin.
Gereksiz antibiyotik tüketiminden kaçının.
NELER YEMELİ?
Düşük fermente içerikli gıdalar, huzursuz bağırsak sendromu belirtilerini azaltıyor. Hastaların, FODMAP diyeti denilen, bağırsağı fazla yormayan gıdaları tüketmesi gerekiyor. Uzmanlar, şu besinleri öneriyor:
Meyve ve sebzeler (Narenciye hariç)
Kepekli pirinç, pirinç unu
Tahıllar
Balık
Patates
Doğal yoğurt
Ayçiçeği ve balkabağı çekirdeği, keten tohumu, susam.
BUNLARDAN UZAK DURUN!
Süt
Peynir
Kafein içeren içecekler ( Çay, kahve, kola)
Çikolata
Aşırı şekerli, çok yağlı, aşırı baharatlı ve mayalı yiyecekler
Kırmızı et
Kuru meyve
Alkollü içecekler
Suni tatlandırıcılı, diyet yiyecek ve içecekler
Buğday ve elenmemiş buğday unundan yapılmış yiyecekler...
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