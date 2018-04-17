Güç fındıkta!

Ülkemizde en çok sevilen lezzetlerden olan fındık, demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyumun yanı sıra çinko içeriyor. Vitamin ve mineral deposu bu yemiş, pek çok rahatsızlığa kalkan oluyor. Bunların başında şeker hastalığı geliyor. Kan şekerini dengeleyen fındık, bağırsakları yumuşatıp kabızlığı gideriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel hayatı da renklendiriyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiren fındığın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
KAN basıncını dengelemeye yardımcı olur.
KALP hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
KEMİK ve eklemlere fayda sağlar, eklem ağrılarını, romatizmayı azaltır.
KAN şekerini kontrol etmeye yardım eder.
BAĞIRSAKLARI yumuşatarak kabızlığı giderir.
KANSERE yakalanma riskini azaltır.
POTASYUM içeriği yüksektir. Bu sayede sinir sistemini korur.
YAŞLANMAYA ve cildin erken kırışmasına karşı etki eder. Yaşlanmaktan korkuyorsanız ya da erken yaşlanmak istemiyorsanız, genç yaşlardan itibaren düzenli olarak fındık tüketmelisiniz.
ARTRİT rahatsızlığına karşı da koruma sağlar.
GÖZ sağlığına iyi gelir. Katarakta karşı koruma sağlar.
CİNSEL isteği ve gücü artırır..
KAN basıncını dengelemeye yardımcı olur.
KALP hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
KEMİK ve eklemlere fayda sağlar, eklem ağrılarını, romatizmayı azaltır.
KAN şekerini kontrol etmeye yardım eder.
BAĞIRSAKLARI yumuşatarak kabızlığı giderir.
KANSERE yakalanma riskini azaltır.
POTASYUM içeriği yüksektir. Bu sayede sinir sistemini korur.
YAŞLANMAYA ve cildin erken kırışmasına karşı etki eder. Yaşlanmaktan korkuyorsanız ya da erken yaşlanmak istemiyorsanız, genç yaşlardan itibaren düzenli olarak fındık tüketmelisiniz.
ARTRİT rahatsızlığına karşı da koruma sağlar.
GÖZ sağlığına iyi gelir. Katarakta karşı koruma sağlar.
CİNSEL isteği ve gücü artırır..
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