Güç fındıkta!

en çok sevilen lezzetlerden olan, demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyumun yanı sıra çinko içeriyor. Vitamin ve mineral deposu bu yemiş, pek çok rahatsızlığa kalkan oluyor. Bunların başında şeker hastalığı geliyor.fındık, bağırsakları yumuşatıp kabızlığı gideriyor. Afrodizyak etkisi ile. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiren fındığın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:KANKALP hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.KEMİKKAN şekerini kontrol etmeye yardım eder.BAĞIRSAKLARIKANSERE yakalanma riskini azaltır.POTASYUMYAŞLANMAYA ve cildin erken kırışmasına karşı etki eder. Yaşlanmaktan korkuyorsanız ya da erken yaşlanmak istemiyorsanız, genç yaşlardan itibaren düzenli olarak fındık tüketmelisiniz.ARTRİTGÖZ sağlığına iyi gelir. Katarakta karşı koruma sağlar.CİNSEL