Aklın yolu kelle paça

İngiltere'de yaşayan Nöroloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Natasha Campbell McBride'ın, 3 yaşındaki oğluna otizm teşhisi konulmasının ardından kollarını sıvadı. Bu hastalıkların nedeninin araştırmaya başladı. Otizmin yanı sıra birçok hastalığın sebebinin bağırsak florasındaki dengesizliklerden kaynaklandığını saptadı. Bağırsak ve Psikoloji Sendromu için Doğal Tedavi Yöntemi (GAPS Tedavi Protokolü) ile çok sayıda hastanın iyileşmesine katkı sağladı. Bunların arasında otizmli oğlu da vardı. McBride, otizm tedavisinde olmazsa olmazın, Türk mutfağında önemli bir yeri olan 'kelle paça' olduğunu vurguladı.
SORUN BAĞIRSAKTA
Ayrıca taze et, balık, yumurta, fermente sebze, yoğurt, peynir de sistemin en önemli besin araçları olduğunu anlattı. Şu an 25 yaşında olan oğlunun bu tedavi ile sağlıklı ve normal bir hayat sürdüğünü belirten McBride, "Tüm hastalıklar sindirim sisteminde başlıyor. Sağlıklı bir insan vücudunda belli bir mikrop dengesi var. Antibiyotikler, beslenme bozuklukları, hava kirliliği sonucunda da mikrop dengesi bozuluyor. Bunların bir sonucu olarak da hastalıklar meydana geliyor. Otizmli çocukların tamamında beynin normal olduğunu görüyoruz ama bu çocukların bağırsak florası anormal" açıklamasını yaptı.
ESKİYE DÖNMELİ...
Sağlıklı beslenme konusunda Türk mutfağını örnek veren McBride, "Sağlıklı beslenme de aslında geleneksel Türk mutfağına çok çok benzer. Yani sağlıklı beslenme için, geleneksel Türk mutfağı diyebilirim. Bir de çorba çok önemli. Tüm sağlıklı yemekleri, tarifleri bulacaksınız. Eski tarifleri bulup, onları canlandırmamız lazım. Çünkü eskiden insanlar gayet sağlıklı yaşıyordu. Tekrar o tariflere dönebilirsek bunu yine yapabiliriz" diye konuştu.
Türk mutfağına övgüler yağdıran Dr. Natasha Campbell McBride, bol bol kelle paça yenmesini önerdi.
TOKSİNLER BEBEKLERİ ZEHİRLİYOR
Dünya genelinde milyonlarca otizmli çocuk olduğunu anlatan McBride, "Otistik çocukların hepsinin beyinleri, bağırsak florası dengesinin bozukluğu nedeniyle zehirleniyor. Otizmli çocukların beyinlerindeki toksinler, 5 duyu organının düzgün çalışmasını engelliyor" dedi.
SORUN BAĞIRSAKTA
Ayrıca taze et, balık, yumurta, fermente sebze, yoğurt, peynir de sistemin en önemli besin araçları olduğunu anlattı. Şu an 25 yaşında olan oğlunun bu tedavi ile sağlıklı ve normal bir hayat sürdüğünü belirten McBride, "Tüm hastalıklar sindirim sisteminde başlıyor. Sağlıklı bir insan vücudunda belli bir mikrop dengesi var. Antibiyotikler, beslenme bozuklukları, hava kirliliği sonucunda da mikrop dengesi bozuluyor. Bunların bir sonucu olarak da hastalıklar meydana geliyor. Otizmli çocukların tamamında beynin normal olduğunu görüyoruz ama bu çocukların bağırsak florası anormal" açıklamasını yaptı.
ESKİYE DÖNMELİ...
Sağlıklı beslenme konusunda Türk mutfağını örnek veren McBride, "Sağlıklı beslenme de aslında geleneksel Türk mutfağına çok çok benzer. Yani sağlıklı beslenme için, geleneksel Türk mutfağı diyebilirim. Bir de çorba çok önemli. Tüm sağlıklı yemekleri, tarifleri bulacaksınız. Eski tarifleri bulup, onları canlandırmamız lazım. Çünkü eskiden insanlar gayet sağlıklı yaşıyordu. Tekrar o tariflere dönebilirsek bunu yine yapabiliriz" diye konuştu.
Türk mutfağına övgüler yağdıran Dr. Natasha Campbell McBride, bol bol kelle paça yenmesini önerdi.
TOKSİNLER BEBEKLERİ ZEHİRLİYOR
Dünya genelinde milyonlarca otizmli çocuk olduğunu anlatan McBride, "Otistik çocukların hepsinin beyinleri, bağırsak florası dengesinin bozukluğu nedeniyle zehirleniyor. Otizmli çocukların beyinlerindeki toksinler, 5 duyu organının düzgün çalışmasını engelliyor" dedi.
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