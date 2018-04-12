Sarımsak ödem atıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte damarlar genişliyor. Bu durum, ödem sorununu beraberinde getiriyor. Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, depresif kişilerde daha fazla görülen ödemi az hareket etmek, fazla kilo, diyabet, tuzlu ve karbonhidrattan zengin beslenmenin tetiklediğini söylüyor. "Ispanak, lahana, roka, nane, kuşkonmaz, maydanoz, pancar, taze fasulye, ananas, kabak, soğan, pırasa, sarımsak ve kepekli tahıllar ödemin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca ödemden kurtulmak için tuz tüketimini kısıtlamak, günde 2 litre su içmek ve yarım saat de olsa egzersiz yapmak gerekir" açıklamasını yapıyor.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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