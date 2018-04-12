;
Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Kazadan sonra kaçınılmaz hale geldi
  2. Karadeniz'deki yunus ölümlerinin nedeni ortaya çıktı

Başkentray 24 Nisan'a kadar ücretsiz

Başkentray bugün ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Başkentray'ın 24 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

24 Nisana kadar ücretsiz!

Günlük toplam 520 bin yolcunun taşınacağı açıklanan Başkentray'da kart geçerli olacak.

Güzergahta Yüksek Hızlı Tren (YHT) kullanımı dolayısıyla Kayaş-Sincan arası 49 dakikada tamamlanacak. Başkentray'da sefer süreleri ise ilk etapta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanlarda ise 5 dakikada bire düşecek.

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Başkentray Projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi.

Proje kapsamında tamamı engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı da tamamlandı.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak.

Etiketler: , ,
  • 12 Nisan 2018, Perşembe 13:11
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar