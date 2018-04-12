İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanına Vietnam'dan gelen 3 yolcuyu şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı. Bir süre takip edilen şüpheliler, uçaktan gelen bavullarını almalarının ardından gözaltına alındı. Şüpheliler Fatih B., Murat B. ve Murat T.'nin teslim aldığı bavullar açıldığında içinde 802 adet yumurta çıktı. Bavulların yumurtaların kırılmaması için özel olarak dizayn edildiği belirtildi.

CİVCİV ÇIKARACAKLAR

Yapılan araştırmada yumurtaların Vietnam kökenli Ejderha tavuklarının yumurtası olduğu tespit edildi. Yumurtaların yurda sokulduktan sonra kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlandığı tespit edildi. Dong Tao tavuğu olarak da adlandırılan Vietnamlı ejderha tavuğu 2 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Yumurtalarla birlikte yakalanan Fatih B., Murat B. ve Murat T. hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhafelet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

AYAKLARINDAN YAPILAN ÇORBANIN VİAGRA ETKİSİ GÖSTERİYOR

Yakın zamana kadar sadece Vietnam'da görünen oldukça lezzetli, nadir bir tavuk türü olan Dong Tao, sadece küçük bir bölgede yetişiyordu ve yalnızca kraliyet ailesi mensupları yiyebiliyordu. Dong Tao ismi ile anılan bu tavuklara Dragon Chicken yani Ejderha tavuğu da denmekte. Günümüzde bir çift Dong Tao tavuğu almak isterseniz 2 bin 500 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Sadece görüntüsü ile dikkat çekmiyor ayrıca ayaklarından yapılan çorba da Viagra etkisi gösteriyor.