Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Marmara'da sisin 3 gün daha devam etmesi bekleniyor
Marmara Bölgesi'nin kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olan sisin 3 gün daha devam etmesi bekleniyor.
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