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Marmara'da in 3 gün daha devam etmesi bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olan in 3 gün daha devam etmesi bekleniyor.


1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olan hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 13:56
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