İstemeden kilo vermek pankreas kanseri demek

Sinsice ilerleyen pankreas kanseri, en tehlikeli kanser türlerinin başında geliyor. Ani kilo kaybının hastalığın en önemli belirtisi olduğunu söyleyen Medical Park Pendik Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Metin Kement, pankreas kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:
ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
12-15 cm uzunluğunda, 60-80 gram ağırlığında olan pankreas, karnımızın arka kısmında, mide ile omurga arasında konumlanıyor. Dalak, bağırsak ve karaciğeri besleyen hayati damarlarla komşu olan pankreas, sadece bir demet maydanoz ağırlığında olmasına rağmen, ağırlığıyla kıyaslanmayacak işlevi bulunuyor. Vücudumuzda kan şekeri düzeylerinin düzenlenmesinde görev yapan 'insülin' ve 'glukagon' isimli hormonları üreterek dolaşım sistemimize veren pankreas, en geç bulgu veren kanser türlerinin başında geliyor. Pankreas kanserli vakaların yalnızca yüzde 10 ila yüzde 15'i hekime başvurduğunda ameliyat edilebilir evrede yakalanabiliyor. Hastalar uygun şekilde ameliyat edilip mevcut onkolojik tedavileri alsalar dahi, sadece dörtte biri 5 yıl yaşayabiliyor. Bu nedenle erken teşhis hayati önem taşıyor.
ERKEKLER DİKKAT
Pankreas dokusundan ortaya çıkan kanserler, erken evrede genellikle şikayete yol açmıyor. Bu sebeple hastalık nadiren erken yakalanabiliyor. Hastalık daha çok 60 yaş üstü kişilerde görülüyor. Ancak ailesel yatkınlığı olan kişilerde pankreas kanserleri daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Hastalık riski erkeklerde 1.3 kat daha fazla oluyor.
BELİRTİLERİ ÖNEMSE
Sırtınıza yansıyan üst karın bölgesinde ağrı
İstenmeyen kilo kaybı
Gözlerinizdeki beyazların ve cildin sararması
Yeni başlayan diyabet
Kan pıhtılaşmasında artış
Yorgunluk
Depresyon
SİGARAYI BIRAKIN:
Sigara, pankreas kanserine davetiye çıkarıyor. Bu nedenle sigarayı bırakmak hastalık riskini düşürüyor.
SAĞLIKLI KİLODA KALIN :
Sağlıklı kiloda kalmak pankreas kanserini engeliyor. Kilo vermek gerekiyorsa, yavaş kilo verilmesi gerekiyor (haftada 0,5 ila 1 kg). Düzenli egzersiz, küçük porsiyonlarda sebzeler, meyveler ve kepekli tahıllar açısından zengin bir diyet, sağlıklı kilo vermeye yardımcı oluyor.
MEYVE VE SEBZE TÜKETİN :
Meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllarla dolu bir diyet, pankreas kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Ailede pankreatik kanser öyküsü varsa, bir genetik danışmanla görüşülmesi gerekiyor.
RİSK FAKTÖRLERİ
YAPILAN araştırmalar, sigara, diyabet ve kötü beslenmenin, pankreas kanseri riskini arttırdığını ortaya koyuyor. Pankreas kanserini tetikleyen risk faktörleri şöyle sıralanıyor:
Pankreasın kronik iltihabı
Diyabet
Genetik yatkınlık
Sigara içmek
Obezite
Yaşlılık (Çoğu pankreas kanseri 65 yaşından sonra ortaya çıkar)
MÜZİK VE EGZERSİZ
Pankreatik kanser tedavisinin ilk amacı, kanserli dokuları ortadan kaldırmaktır. Tedavi ameliyat, radyasyon, kemoterapi veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir. Pankreatik kanseri ilerlemiş ve tedavi mümkün değilse, hastalar semptomlarını azaltan yöntemler ile mümkün olduğunca rahat ettirilmeye çalışılır. Sanat-müzik terapisi, egzersizler ve gevşeme egzersizleri, tedavide hastaya psikolojik açıdan fayda sağlar.
ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
12-15 cm uzunluğunda, 60-80 gram ağırlığında olan pankreas, karnımızın arka kısmında, mide ile omurga arasında konumlanıyor. Dalak, bağırsak ve karaciğeri besleyen hayati damarlarla komşu olan pankreas, sadece bir demet maydanoz ağırlığında olmasına rağmen, ağırlığıyla kıyaslanmayacak işlevi bulunuyor. Vücudumuzda kan şekeri düzeylerinin düzenlenmesinde görev yapan 'insülin' ve 'glukagon' isimli hormonları üreterek dolaşım sistemimize veren pankreas, en geç bulgu veren kanser türlerinin başında geliyor. Pankreas kanserli vakaların yalnızca yüzde 10 ila yüzde 15'i hekime başvurduğunda ameliyat edilebilir evrede yakalanabiliyor. Hastalar uygun şekilde ameliyat edilip mevcut onkolojik tedavileri alsalar dahi, sadece dörtte biri 5 yıl yaşayabiliyor. Bu nedenle erken teşhis hayati önem taşıyor.
ERKEKLER DİKKAT
Pankreas dokusundan ortaya çıkan kanserler, erken evrede genellikle şikayete yol açmıyor. Bu sebeple hastalık nadiren erken yakalanabiliyor. Hastalık daha çok 60 yaş üstü kişilerde görülüyor. Ancak ailesel yatkınlığı olan kişilerde pankreas kanserleri daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Hastalık riski erkeklerde 1.3 kat daha fazla oluyor.
BELİRTİLERİ ÖNEMSE
Sırtınıza yansıyan üst karın bölgesinde ağrı
İstenmeyen kilo kaybı
Gözlerinizdeki beyazların ve cildin sararması
Yeni başlayan diyabet
Kan pıhtılaşmasında artış
Yorgunluk
Depresyon
SİGARAYI BIRAKIN:
Sigara, pankreas kanserine davetiye çıkarıyor. Bu nedenle sigarayı bırakmak hastalık riskini düşürüyor.
SAĞLIKLI KİLODA KALIN :
Sağlıklı kiloda kalmak pankreas kanserini engeliyor. Kilo vermek gerekiyorsa, yavaş kilo verilmesi gerekiyor (haftada 0,5 ila 1 kg). Düzenli egzersiz, küçük porsiyonlarda sebzeler, meyveler ve kepekli tahıllar açısından zengin bir diyet, sağlıklı kilo vermeye yardımcı oluyor.
MEYVE VE SEBZE TÜKETİN :
Meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllarla dolu bir diyet, pankreas kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Ailede pankreatik kanser öyküsü varsa, bir genetik danışmanla görüşülmesi gerekiyor.
RİSK FAKTÖRLERİ
YAPILAN araştırmalar, sigara, diyabet ve kötü beslenmenin, pankreas kanseri riskini arttırdığını ortaya koyuyor. Pankreas kanserini tetikleyen risk faktörleri şöyle sıralanıyor:
Pankreasın kronik iltihabı
Diyabet
Genetik yatkınlık
Sigara içmek
Obezite
Yaşlılık (Çoğu pankreas kanseri 65 yaşından sonra ortaya çıkar)
MÜZİK VE EGZERSİZ
Pankreatik kanser tedavisinin ilk amacı, kanserli dokuları ortadan kaldırmaktır. Tedavi ameliyat, radyasyon, kemoterapi veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir. Pankreatik kanseri ilerlemiş ve tedavi mümkün değilse, hastalar semptomlarını azaltan yöntemler ile mümkün olduğunca rahat ettirilmeye çalışılır. Sanat-müzik terapisi, egzersizler ve gevşeme egzersizleri, tedavide hastaya psikolojik açıdan fayda sağlar.
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