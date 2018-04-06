İlaç yerine peynir

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yine tartışılacak bir açıklama yaptı. Ezine peynirinin en sağlıklı beyaz peynir olduğunu söyleyen profesör, "Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi.
İşte efendim Ezine peyniri hepsinin yerine geçer. Herkese de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum" diye konuştu.
İşte efendim Ezine peyniri hepsinin yerine geçer. Herkese de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum" diye konuştu.
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