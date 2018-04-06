Bebeği sallayarak uyutmak zararlı mı?





Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen Bebek ve Uyku seminerinde annelere çok önemli bilgiler verildi. Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal tarafından verilen seminerde annelerin doğum yaptıktan sonra çocuklarını uyutmakta nasıl zorlandığını ve bebeklerin doğru uyutulmasının yöntemlerini anlattı. Akınal özellikle sallayarak uyutmanın ne kadar yanlış olduğunu vurguladı.